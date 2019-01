Vene Föderatsioon: USA korraldab meie kodanikele jahti, kuskil ei ole enam ohutu

„Vene Föderatsiooni kodanikel tuleks välismaale reisides võtta tarvitusele kõik ettevaatusabinõud ja tagada, et nende dokumentides ei oleks midagi, mis võiks pakkuda huvi Ameerika Ühendriike,“ märkis välisministeerium pärast seda, kui Saipanil peeti USA võimude poolt kinni 39-aastane Venemaa kodanik.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) pidas nimelt 29. detsembril seoses väidetava varasema ebaseadusliku sõjatehnika importimisega kinni Vene Föderatsiooni kodaniku Dmitri Makarenko, millest teatati avalikkusele alles laupäeval.

„USA õiguskaitseametnikud jätkavad jahipidamist Vene kodanikele,” ütles asevälisminister Sergei Rjabkov. „Tõsiasi on, et ei ole ühtki turvalist kohta, mingit garantiid, [et teid ei võidaks vahistada].“

Teadaolevalt toimetati Makarenko, kelle vahistamiseks andis USA kohus seoses kahtlustatava litsentsita sõjatehnika vedamisega korralduse juba 2017. aasta suvel, Põhja-Mariaanide saarelt Floridasse.