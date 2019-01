Vene esipropagandist Simonjan süüdistas Facebooki tsensuuris

Simonjani sõnul suleti kontod selle eest, et need olid seotud Sputnikuga või Sputniku ajakirjanike kontod. Simonjan teatas, et see kõik meenutab tsensuuri, vahendab RIA Novosti.

„Kui see ei ole tsensuur, kui me usume jätkuvalt, et Facebook on mingusugune liberaalne meedia ja platvorm selleks, et jagada liberaalseid ideid, oleme me lihtsalt väga halvasti informeeritud või lihtsalt lollid,” ütles Simonjan.

Facebooki küberjulgeolekuosakonna juhataja Nathaniel Gleicher teatas eile 364 Facebooki lehekülje kõrvaldamisest seoses koordineeritud tegevusega Venemaalt, mis toimus Balti riikides, Kesk-Aasias, Kaukaasias ning Kesk- ja Ida-Euroopas.