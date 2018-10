Vene esipropagandist Kisseljov kutsus „kindlaks määrama sõnavabaduse lubatud piire”

Kisseljov teatas saates, et blokaadiaegses Leningradis oli igasuguseid asju, aga komöödiat seal ei olnud. „Tsensuur? Ei. Keeld? Jah. Kas võib kõike avaldada? Ei või. Keelud on Venemaal nagu igas maailma riigis olemas. Nad eksisteerivad. Neid võib isegi struktureerida,” lausus Kisseljov, kelle sõnul võivad keelud olla seadusandlikud, redaktsioonilised ja isegi seotud ühiskondliku ettekujutusega vajalikust ja võimatust. Kisseljovi sõnul on igas riigis teemasid, mille üle pole vastuvõetav nalja heita, näiteks holokaust iisraellastele või Pearl Harbor ameeriklastele.

„Pole vaja kusega üle valada ja puruks rebida välja pandud pilte, segada teatrietendusi pole samuti vaja. Seda tähtsam on kitsendada sõnavabaduse ulatust Venemaal või täpsemalt eneseväljendusvabaduse ulatust. Aga mitte administratiivselt, vaid kultuurselt, selgelt formuleerides, arutades ühiskonnas läbi sisemised kõlbelised keelud,” ütles Kisseljov.