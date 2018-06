Vene duuma kiitis heaks põlisrahvaste keeleõpet piirava seaduse

Riigiduuma kiitis eile esimesel lugemisel heaks põlisrahvaste keelte kooliõpet puudutava seaduseelnõu.

Uus seadus muudab vähemuskeelte õppimise kooliõpilastele kõigis piirkondades tulevikus vabatahtlikuks. See tekitab pahameelt Põhja-Kaukaasia, Volga regiooni, Siberi ja Kaug-Ida vabariikides ja regioonides, kus põlisrahvaste keeltel on seni olnud ametlikult vene keelega samaväärne staatus.

Eelmisel aastal ütles president Vladimir Putin, et kuigi vähemuskeeltes õppimine on põhiseadusega tagatud õigus, peab selle õiguse kasutamine olema vabatahtlik ja et lapsi ei peaks sundima õppima keeles, mis pole tema emakeel. Viimane kommentaar ei käinud siiski venekeelse õppe kohta, mis on kõigile lastele keelelisest taustast sõltumatult kohustuslik.