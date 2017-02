Vene dissidenti Vladimir Kara-Murza tabas taas raske haigus, taas kahtlustatakse mürgitamist

Vene opositsionäär, Avatud Venemaa koordinaator Vladimir Kara-Murza viidi neljapäeval raske tervisekahjustusega haiglasse.

Raadio Vaba Euroopa teatel kirjutas aktivisti abikaasa Jevgenia Kara-Murza Facebookis, et sümptomid sarnanevad 2015. aastale, kui Kara-Murza haiglasse sattus. Hiljem kinnitas opositsionäär, et usub, et teda mürgitati.

„Arstid ütlevad, et tema seisund on kriitiline,“ teatas Jevgenia Kara-Murza oma mehe kohta. „Tema vererõhk on madal ja tal on hingamisraskused, põhjus on taas kord teadmata.“

Sama kinnitas neljapäeval Kara-Murza advokaat Vadim Prohhorov. „Sümptomid sarnanevad neile, mis olid kaks aastat tagasi,“ ütles Prohhorov.