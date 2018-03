Vene diplomaatide väljasaatmisega ühines ka Austraalia, kokku on riike 24

Vene diplomaatide väljasaatmisega vastuseks Vene spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisele Inglismaal Salisburys ühines ka Austraalia.

Peaminister Malcolm Turnbull teatas, et „jultunud rünnak Salisburys oli rünnak meie kõigi vastu”, vahendab BBC News.

Eile teatati enam kui saja Vene diplomaadi väljasaatmisest enam kui 20 riigist. Venemaa lubas „provokatiivsele žestile” vastata.

Austraalia saadab välja kaks diplomaati, kes on kahtlustatavalt „deklareerimata luureametnikud”.

Turnbull viitas ka valimistesse sekkumistele ja „meie partnerite suveräänsuse ohustamisele”.

„Seetõttu astume me täna selle sammu koos veel 23 riigiga üle maailma. Me astume vastu sellele Venemaa seadusetusele, hoolimatusele,” ütles Turnbull.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson kiitis erakordset rahvusvahelist reageeringut Ühendkuningriigi liitlaste poolt.

Intervjuus BBC-le ütles Johnson, et Venemaa käitumine peab muutuma ja maailmal on sellest küllalt.

Samas eitas Johnson väiteid, et uus külm sõda on algamas ja rõhutas taas, et Ühendkuningriigil ei ole mingit tüli Venemaa rahvaga.

Suurbritannia teatas 23 Vene diplomaadi väljasaatmisest varem sel kuul.

Erinevad riigid teatasid samasugusest sammust solidaarsuse näitamiseks eile. Need riigid on:

* USA: 60 diplomaati

* Euroopa Liit: Prantsusmaa (4), Saksamaa (4), Poola (4), Tšehhi (3), Leedu (3), Taani (2), Holland (2), Itaalia (2), Hispaania (2), Eesti (1), Horvaatia (1), Soome (1), Ungari (1), Läti (1), Rumeenia (1), Rootsi (1)

* Ukraina: 13

* Kanada: 4 pluss 3 taotluse tagasilükkamine

* Albaania: 2

* Austraalia: 2

* Norra: 1

* Makedoonia: 1

Island teatas, et peatab kõrgetasemelise dialoogi Vene võimudega ja riigi juhid ei osale külalisena Venemaal toimuval jalgpalli MM-il.

Euroopa Liidu riigid, mis on öelnud, et neil ei ole kavatsust diplomaate välja saata, on näiteks Austria, Kreeka ja Portugal, kuigi nad on öelnud, et toetavad Suurbritanniat ja mõistavad mürgitamise hukka.