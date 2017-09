Vene delegatsioon lahkus enne Leedu presidendi kõnet ÜRO peaassambleel saalist

Venemaa delegatsioon lahkus enne Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė kõnet ÜRO peaassambleel saalist, kinnitas delegatsiooni liige, riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski, vahendab RIA Novosti.

Grybauskaitė on korduvalt kinnitanud, et Venemaa ja Valgevene ühisõppused Zapad-2017 on ründeiseloomuga. Grybauskaitė ütles ka ÜRO peasekretärile António Guterresile, et õppused modelleerivad reaalset konflikti lääneriikidega. Veel teatas Grybauskaitė, et õppuste varjatud mastaabid ja stsenaarium räägivad nende agressiivsest iseloomust.

Veel on Grybauskaitė öelnud, et õppused on mõeldud Leedu hirmutamiseks ja kaitsetahte hävitamiseks, et riik oleks halvatud ja seal ei suudetaks midagi ette võtta.

Oma kõnes ÜRO-s lausus Grybauskaitė, et õppused Zapad-2017 on osa infosõjast ja on mõeldud hirmu külvamiseks.

„Täna on maailma tähelepanu pööratud Põhja-Koreale ja teistele regioonidele, kuid neid samu šantaaži ja agressiooni meetodeid kasutatakse Ukrainas ja NATO idapiiril. Umbes 100 000 Vene sõjaväelast võtab osa ründeiseloomuga õppustest Zapad-2017 Balti riikide ja Poola piiridel ja isegi Arktikas,“ ütles Grybauskaitė.

Vene delegatsioon Grybauskaitė kõnet ei kuulanud, vaid lahkus enne seda täies koosseisus saalist.