Vene asevälisminister: USA kurss rahvusvahelisel areenil on täiesti egoistlik

Moskva ei näe Washingtoni poolt mingit tegevust USA-Vene suhete parandamiseks, teatas täna ajakirjanikele Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov TASS-i vahendusel.

„Seni me midagi peale ebamääraste signaalide kavatsuse kohta parandada suhteid Vene Föderatsiooniga ei näe,” rõhutas Rjabkov. „Toimub rida tegevusi, mis kutsuvad esile meie terava vastumeelsuse. Need tegevused liigutavad suhted meie maade vahel veel kaugemale tupikusse, tekitavad pideva kriisi olukorra. Vastutus toimunu eest on tervikuna ja täielikult Ameerika poolel.”

Rjabkovi sõnul ei olnud USA sanktsioonde laiendamine Venemaa vastu ootamatus, kuid see fakt ise kutsub esile muret.

Rjabkov märkis, et Moskva püüab Washingtoni reaalsusesse tagasi tuua ja näidata, et sanktsioonide pärast kannatavad ameeriklased ise. Rjabkov rõhutas, et Moskva jätkab olukorrast väljapääsu otsimist.

USA tegevus Ida-Ukraina asjus sõlmitud Minski kokkulepete suhtes tõestab Rjabkovi sõnul neutraalse lähenemise puudumist Washingtonil. Ta nimetas USA kurssi rahvusvahelisel areenil täiesti egoistlikuks.

Nord Stream 2 on Rjabkovi sõnul äriprojekt ning selle politiseerimise katsed on USA ebaausa konkurentsi näide.

„Nord Stream 2 on äriprojekt. Katsed seda politiseerida, leida kunstlikult mingeid juriidilisi õiguslikke seoseid, et midagi küsitavaks teha, kaasata mingeid täiendavaid tegijaid selle arutamiseks, mida võib ja peab Nord Streami suhtes tegema – kõik see ei ole midagi rohkemat kui ebaausa konkurentsi ilming,” ütles Rjabkov. „Ma ei imesta, kui USA jätkab ka mingite täiendavate formaalsete otsuste puudumisel aktiivset tööd avatud ja suletud uste taga Nord Streami vastu. See on osa nende poliitikast, nad ei kõhkle seda otse teatamast. Me ütleme neile kindlasti samuti absoluutselt otse ja ühemõtteliselt, et lähtume tervest mõistusest ja majanduslikust otstarbekusest. Me nimetame asju oma nimedega, kõhklemata, kus vaja, nagu selles olukorras, rõhutamast, et Ameerika kurssi ei dikteeri üldse mitte need motiivid, mida nad püüavad esiplaanile seada. See on sügavalt egoistlik, ülejäänud rahvusvahelisele kogukonnale väljakutset esitav kurss, mis on tihedalt segatud enda erandlikkusega ja võimalusega teha rahvusvahelisel areenil mida iganes.”