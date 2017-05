Vene asevälisminister: diplomaatide väljasaatmine Eestist ei jää vastuseta

Vene diplomaatide väljasaatmine Eestist ei jää vastuseta, teatas Venemaa välisministri esimene asetäitja Vladimir Titov.

„Me tegime juba avalduse selle kohta, et see Eesti võimude provokatsiooniline akt ei jää vastuseta. Võin veel kord kinnitada, et see ei jää vastuseta. Riikide vahelistes suhetes kehtib alati vastastikkususe põhimõte,“ ütles Titov RIA Novosti vahendusel.

Venemaa peakonsul Narvas Dmitri Kazjonnov ja konsul Andrei Surgajev peavad Eestist lahkuma mai lõpuks.

Venemaa välisministeerium nimetas diplomaatide väljasaatmist järjekordseks ebasõbralikuks ja põhjendamatuks aktiks, mis ei jää vastuseta.