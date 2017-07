Vene armee hirmutas Läänemerel USA kaubalaeva kummaliste sõnumite ja ülelendudega

Venemaa merevägi üritas mai lõpus hirmutada USA lipu all sõitvat kaubalaeva M/V Green Ridge, tehes aluse suunal raadio teel kahtlasi avaldusi ja tiirutades helikopteriga korduvalt selle kohal.

Juba eelmisel kuul teatas uudisteportaal DN, et venelased ahistasid kaubalaeva, mis tõi varustust iga-aastaseks NATO sõjaväeõppuseks Saber Strike, millest võtab osa ka Eesti.

Laeva ahistasid vähemalt üks Vene mereväe laev ja helikopter, kui see suundus Leedu sadamasse.

Sisememo järgi leidis intsident aset Venemaa territoriaalvete lähistel.

„Green Ridge’i kapten … teatas, et teda ahistavad Leedusse Klaipėdasse ankrupaika saabudes Venemaa vetele lähenedes Vene laevad ja helikopterid,“ öeldi toona memos. „Kapten iseloomustas ahistamist pingelise ja ähvardavana. Alust jälitati kuni Leedu piirini.“

Kui algsest raportist ei selgunud, mida venelased täpselt tegid, mida ähvardavaks peeti, siis nüüd on jõudnud toimunust avalikkuseni põhjalikum raport.

Bullying in the Baltic Sea—@DFRLab shows how a Russian intelligence ship harassed a US civilian cargo carrier: https://t.co/7KbOsEMYeq pic.twitter.com/FpCpeSQNAp

— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) July 21, 2017

Loe veel

USA Atlandi Nõukogu (Atlantic Council) raporti teatel oli alus parasjagu teel Rootsist Karlskronast Leetu Klaipedasse, kui ühtäkki pöördus raadio teel selle poole tundmatu laev. Teadaolevalt väitis kõneleja, et Green Ridge on Venemaa territoriaalvetes, mida see tegelikult ei olnud, nagu selgub radarijäädvustustelt. Kui USA alus vastas, et neil õigus piirkonnas liikuda, tuvastas pöörduja end Vene sõjalaevana.

Vene alus hakkas tegema kummalisi avaldusi. Algul väitis see, et leidis merest kaubalaevalt maha kukkunud konteineri, süüdistas alust seejärel massihävitusrelvade vedamises ja pakkus tagatipuks võimalust eskortida nad lähimasse sadamasse Venemaal, kuna kaubalaeval olla tüüriga probleeme.

Pärast 60 minutit kummalisi pöördumisi, lendas kahel korral üle USA lipu all sõitva laeva tundmatu must helikopter. Ühtlasi hakkasid alust laevameeskonna sõnul jälitama kaks Vene sõjalaeva, mis pöördusid tagasi Leedu piiril.

Mõnede ekspertide jaoks tõi Green Ridge’i ahistamine esile USA Balti riikidesse jõu projitseerimise kriitilise nõrkuse.

„USA ei saaks toetada ette nihutatud relvajõude kuskil maailmas ilma mõningase toetumiseta erafirmade kommertslaevandusele,“ kommenteeris president George W. Bushi administratsiooni endine ametnik ja Virginias asuva mõttekoja Lexingtoni instituudi analüütik Dan Goure.

„Venemaa võib püüda muuta seda nende firmade jaoks ebamugavaks ning kui firmad otsustavad, et me seda enam ei tee, sellest on liiga palju tüli, on USA-l käes probleem. Seega võib see lihtsalt olla hirmutamine, aga hirmutamine eesmärgiga.“