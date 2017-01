Vene analüütik Felgenhauer: suurõppusele Zapad-2017 koondatavaid vägesid on Baltimaade jaoks liiga palju, jääb Ukraina

Vene sõjaline analüütik Pavel Felgenhauer rääkis väljaandele Online.ua, et Moskva valmistab ette tõsist regionaalset sõda ilmselt Ukraina vastu. Balti riikide jaoks on mobiliseeritavaid vägesid liiga palju.

Ukraina väljaanne küsis kolme diviisi moodustamise kohta Venemaal. Kelle vastu on need suunatud?

„On olemas palju sisulisemad numbrid. Vene Föderatsiooni kindralstaabi ülem [armeekindral Valeri] Gerassimov teatas kohtumisel valitud ajakirjanikega, et septembris oli kogu Venemaal 66 kõigeks valmis pataljonisuurust taktikalist gruppi. Samuti teatas ta, et uueks aastaks tuleb 96 pataljonisuurust taktikalist gruppi. See on märkimisväärne kasv. Pataljonisuuruse taktikalise grupi all mõistetakse maavägesid, õhudessantvägesid ja merejalaväge. 2017. aastal viiakse nende arv 115-ni ja 2018. aastal 125-ni. See on Vene Föderatsiooni relvajõudude võitlusvõime kahekordne suurendamine. On selge, et nad hakkavad töötama lennu- ja suurtükiväeosade ning õhutõrjebrigaadide ja tagalastruktuuride toetusel. Kui viidi läbi õppused Kavkaz-2016, siis alguses teatati 12 000 osavõtjast. Pärast teatas Gerassimov 120 000-st, [kaitseminister Sergei] Šoigu aga 220 000 osavõtjast. Seda on väga palju.

Kuidas see välja näeb? Nagu ettevalmistus täiemõõduliseks regionaalseks sõjaks. Praegu valmistatakse ette uusi õppusi Zapad-2017. Ma kahtlustan, et õppustest võtab osa 400 000-500 000 inimest,“ rääkis Felgenhauer.

Online.ua küsis selle peale, kelle vastu selline mobilisatsioon võib olla.

„Süüria jaoks on seda palju. Balti riikide jaoks palju ja oleks enesetapp koondada lääne vastu nii tihedalt vägesid, kes võidakse maha lasta nagu Saddam Husseini armee Iraagis. Jääb ainult Ukraina. See ei tähenda, et tuleb sõda, aga Vene Föderatsiooni valmistumine suureks regionaalseks sõjaks käib täie hooga. See pole kindlasti nende nelja pataljoni vastu, mille NATO Ida-Euroopasse paigutab. Kontrollaeg on siin 2017. aasta 15. august,“ ütles Felgenhauer.

Felgenhaueri sõnul lõpeb just siis Ukrainast mööda kulgeva raudtee ehitus. See võimaldab paisata Venemaa Kesksõjaväeringkonna tankijõude Lõuna sõjaväeringkonda. Felgenhauer tuletab meelde, et raudtee on Vene vägede mobiilsuse alus. August on lisaks hea aeg suure sõja alustamiseks.