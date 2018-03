Vene ametnik Kemerovo vanematele: Milleks selline paanika? Miks nõuda kohest tagasiastumist? Lapsi sureb iga päev. Paljudel on AIDS

Väljaanne Meduza on võtnud kokku kõige hoolimatumaad ja absurdsemad avaldused, mida võimuesindajad ja Kremlimeelne meedia on Kemerovo põlengu asjus edastanud, vahendab ERRi uudisteportaal.

Teisipäeval karjus üks kohalik ametnik Kemerovo keskväljakul toimunud meeleavaldusel protestijatele järgmised laused: "Milleks selline paanika? Miks nõuda kohest tagasiastumist? Lapsi sureb iga päev. Paljudel on AIDS."

Kemerovo kuberneri Tulejevi teatas, et vabandada tuleb tal eelkõige president Putini, mitte oma oblasti inimeste ees.

Vladimir Solovjovi saates aga leiti, et see, kellele Kemerovo asjus peaks kaastunnet ja toetust väljendama, on eelkõige president Putin. Rahvasaadik Mizulina avaldas näiteks arvamust, et Kemerovo põlengu näol oli tegu riigipea selga pussitamisega. Solovjov omakorda rääkis, kuidas Kemerovo põlengu järel tekkinud protestilaine olevat välisriikide katse venemaal "Uut Maidani" korraldada.

Kirjanik Nikolai Starikov ütles saates, et kedagi ei peaks üllatama, et vaenlased ja välisriikide poolt rahastatud meedia üritavad kasutada tragöödiat Venemaa vastu. "Võib-olla tulid provokaatorid spetsiaalselt Kemerovosse, et sellest osa võtta."

Pervõi Kanali saates "Vremja Pokažet" öeldi, et paljud üritavad "Kemerovo põlengu abil käsi soojendada".

Teisipäeval küsis kõrge kohalik ametnik Kemerovo keskväljakul toimunud meeleavalduse ajal ühelt protestijalt, kas viimane üritab juhtumit kasutada PR-eesmärkidel ning miks nõuab ta kohe oblasti juhtide tagasiastumist. Meeleavaldaja Igor Vostrikov pidi ametnikule seepeale teatama, et Kemerovo põlengus hukkus kogu tema perekond - tema kolm last, abikaasa ja õde.

