Veel üks Trumpi nõunik tunnistas Vene valitsusega kohtumist

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi kampaanianõunik Carter Page ütles Esindajatekoja luurekomitee ees tunnistusi andes, et kohtus valimiskampaania ajal Vene valitsusametnikega.

Ajaleht The New York Times teatas reedel, et nõunik andis Esindajatekoja saadikute ees tunnistusi enam kui viis tundi, mille jooksul ta tunnistas muu seas venelastega kohtumist, vahendab DailyBeast.

Vastuoluline kohtumine leidis mehe enda sõnul aset kampaania tipphetkel mullu suvel, kui ta väisas Moskvat. „Ma tutvusin visalt paari inimesega. Asi sellega piirdus,“ vahendas The New York Times Page'i sõnu, milles ta tunnistas ühtlasi, et ühe kõne all oleva isiku näol oli tegu „kõrgema ametnikuga“.

USA Esindajatekoja luurekomitee uurib paralleelselt eriprokurör Rober Muelleriga venelaste võimaliikku mullust sekkumist ameeriklaste valimis- ja kampaaniaprotsessi.