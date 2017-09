Veel on aega varjuda: Puerto Rico valmistub orkaan Maria saabumiseks

Puerto Rico kuberner Ricardo Rosselló kutsub inimesi üles läheneva viienda astme orkaani Maria eest valitsuse loodud varjenditesse peituma. "Aega veel on... aga tegutsema peab kiiresti."

Maria on paisunud viienda astme ehk suurimaks võimalikuks orkaaniks, mida saadavad kiirusega kuni 281 km/h liikuvad tuuled. See peaks Puerto Riconi jõudma kolmapäeva hommikul.

Maria külvas oma teel juba hävingut Dominica saareriigis ja Guadeloupes hukkus vähemalt üks inimene.

Rosselló ütles CNN-ile, et Puerto Ricos on varjujate ootel vähemalt 500 varjendit. Päästeteenistujad on veel liikvel, aga tuul kogub jõudu, nii et nad ei saa kaua jätkata.

Paljud puertoricolased elavad riigi idaosas, mida tabab Maria tõenäoliselt kõige valusamalt.

Maria saab tõenäoliselt olema võimsaim torm, mis on Puerto Ricot üldse tabanud. Neljanda või viienda kategooria orkaani pole saareriik tunda saanud alates aastast 1928, kui selleni jõudis orkaan San Felipe II.

USA president Donald Trump on puertoricolastele avalikult kinnitanud - muuhulgas Twitteri teel - , et hätta neid ei jäeta, kui on aeg tegeleda tormi tagajärgedega.