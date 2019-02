Vatikanil on salajased reeglid lapse sigitanud preestritele

„Ma võin kinnitada, et need juhised on olemas,” ütles Vatikani esindaja Alessandro Gisotti vastuseks ajalehe New York Times sellesisulisele päringule. „See on sisedokument.”

Lapsed on mõnikord preestrite ja koguse naissoost liikmete või nunnade suhete viljad, mõnikord kuritarvitamiste või vägistamiste tagajärg. On mõningaid äärmiselt haruldasi suurt tähelepanu äratanud juhtumeid, aga valdav enamus on avalikkuse tähelepanu alt kõrvale jäänud.

Tsölibaaditraditsioon roomakatoliku kirikus kodifitseeriti suuresti 12. sajandil, aga seda ei ole tingimata järgitud isegi kõige kõrgemal tasemel. Rodrigo Borgial oli preestrina armukesega neli last enne, kui temast sai paavst Aleksander VI. See üleastumine aitas muide levida Martin Lutheri protestantlikul reformatsioonil.

Hinnanguid, kui palju selliseid preestrite lapsi olemas on, ei ole. Iiri psühhoterapeut Vincent Doyle, kes on ise samuti preestri laps, ütles, et tema toetusgrupi veebilehel Coping International on 50 000 kasutajat 175 riigis.

Doyle’i sõnul näitas talle Vatikani juhised sellistel juhtudel tegutsemiseks esimest korda 2017. aasta oktoobris Vatikani esindaja ÜRO juures Genfis, peapiiskop Ivan Jurković.

Doyle’i sõnul nimetatakse neid lapsi kirikus „ordineeritute lasteks”, nii ütles talle Jurković.