Vatikani varahoidja George Pell otsustati ammustes seksuaalkuritegudes süüdistatuna kohtu alla anda

Austraalia kohus otsustas täna, et Vatikani varahoidja George Pell peab minema kohtu alla seoses ammuste süüdistustega seksuaalkuritegudes. Pell on sellega kõrgeim katoliku kiriku ametnik, kes on selliste süüdistustega kohtu alla antud. Ise ta eitab oma süüd.

Magistraat Belinda Wallington tegi otsuse, et Pelli juhtum läheb edasi kohtuprotsessile Melbourne’i kohtus pärast kuu aega kestnud protsessieelset kuulamist, vahendab Reuters.

Advokaadid teatasid, et Pell on süüdistusi uurinud politseiga alati täielikku koostööd teinud ning on alati ja vankumatult on süütusele kindlaks jäänud.

76-aastane Pell on paavst Franciscuse majandusministri ametikohal tegutsemise ajutiselt peatanud. Paavst on öelnud, et ei kommenteeri Pelli kohtuasja, kuni see on lõpuni arutatud.

Protsessieelsel kuulamisel tõstatas Pelli kaitse küsimusi politseitöö protseduuride, tunnistajate mälu usaldusväärsuse ja nende psühholoogilise seisundi kohta.