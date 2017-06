Vatikani finantsjuht kardinal Pell eitab seksuaalkuriteosüüdistusi

Paavst Franciscuse peamine finantsnõunik ja Austraalia katoliku kiriku kõrgeim vaimulik, kardinal George Pell ütles hommikul Vatikanis, et võtab Vatikani finantsjuhi kohalt puhkuse ja läheb Austraaliasse seksuaalkuriteosüüdistuste vastu võitlema. Pell eitas süüdistusi ja mõistis hukka meedia.

Pell on kõrgeim Vatikani ametnik, kellele on kiriku pikka aega kestnud seksuaalse kuritarvitamise skandaali asjus süüdistus esitatud, vahendab Associated Press.

Austraalia Victoria osariigi politseivoliniku asetäitja Shane Patton ütles, et politsei on kutsunud Pelli kohtusse andma vastust mitmetele süüdistustele „ajaloolistes seksuaalse rünnaku kuritegudes“. Pattoni sõnul on Pelli vastu kaebuse esitanud mitu inimest. Pell peab Melbourne’i magistraadikohtusse ilmuma 18. juulil.

76-aastast Pelli on aastaid süüdistatud kirikus aset leidnud seksuaalkuritegude juhtumite kinnimätsimises ajal, kui ta oli Melbourne’i ja hiljem Sydney peapiiskop. Hiljuti on aga Pell ise kirikus aset leidnud seksuaalsete kuritarvitamiste juurdluses tähelepanu alla võetud. Eelmisel aastal lendasid Victoria detektiivid Vatikani, et kardinali küsitleda. Pole selge, millega Pelli-vastased süüdistused seotud on, kuid kaks nüüdseks 40. eluaastates meest on öelnud, et Pell puudutas neid sobimatult ujulas 1970. aastate lõpus, kui oli Melbourne’is juhtiv preester.

Pellile esitatud süüdistus on uus ja tõsine löök paavst Franciscusele, kes on juba üle elanud mitu tagasilööki usutavuses seoses nulltolerantsi lubadusega seksuaalse kuritarvitamise asjus. Süüdistus raskendab ka Franciscuse Vatikani finantsreformi jõupingutusi, mida pidurdasid juba niigi Pelli korduvad kokkupõrked itaallaste domineeritud bürokraatiaga.