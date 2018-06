Vatikani diplomaat tunnistas lapsporno omamist

Monsignor Carlo Alberto Capella ütles kohtus, et tal kasvas välja haiglane kirg.

Katoliku preester, kes töötas Vatikani saatkonnas Washingtonis, tunnistas kohtuistungi algul, et ta on omanud USAs viibimise ajal lapspornot.

Capella, kes arreteeriti aprillis Vatikanis, ütles kohtule, et pärast diplomaadikohustusi 2016. aastal Washingtonis üle võttes arenes tal välja haiglane kirg. Tema sõnul ei ole see kunagi olnud osa tema varasemast preestri elust lisades, et oli saatkonnas töötades õnnetu.

USA välisministeerium andis 2017. aasta augustis Püha Toolile teada võimalikust rikkumisest Washingtoni akrediteeritud Püha Tooli diplomaatilise korpuse liikme kohta, kus kahtlustati, et ta omab pilte laste seksuaalsest väärkohtlemisest. Mõni nädal hiljem nõudis USA, et Capella diplomaatilisest puutumatusest loobutakse, et avada tee võimalikuks süüdistuse esitamiseks, kuid Vatikan keeldus.

Pärast Capella tagasi Rooma kutsumist teatas Windsori politsei Kanadas, et nad on väljastanud talle vahistamisorderi, sest kahtlustati, et ta omas ja levitas lapspornot siis, kui oli visiidil ühes Kanada kirikus.