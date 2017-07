Vastuseta küsimused aasta pärast Nice'i terrorirünnakut

Prantsusmaa tähistab täna Bastille' langemise aastapäeva. Eelmise aasta pidustuste ajal sõitis Nice'i rannapromenaadil rekka rahva sekka, tappes minutitega 86 inimest, nende seas kümme last.

Mullu vaatasid pidulised Boulevard des Anglaisil ilutulestikku, täna rakette õhku ei lasta. Lipud on pooles mastis, õhtul virvendavad mere kohal 86 valgussammast hukkunute mälestamiseks vahendab Deutsche Welle.

Ohvrite perekonnad pole siiani vapustusest toibunud ning heidavad Prantsusmaa valitusele ette turvameetmete puudumist ja vähest toetust.

400 inimesest, kes rünnakus viga sai, on kümmekond siiani haiglas. 3000 inimest, kes olid rünnaku tunnistajateks, saavad psühholoogilist abi. Ellujäänud räägivad, et kannatavad unehäirete ja ärevuse käes.

Pariisi ikoonilseimal tänaval Champs-Élyséesel toimub ennelõunal sõjaväeparaad, millest võtab osa muuseas president Trump ning 200 ameerika sõdurit. Edasi vaatavad riigi silmad Nice'i suunas, kuhu reisib ka president Macron.

Kompensatsioonide maksmine häiritud

Macron on mälestusüritustele kutsunud terrorirünnaku lähedasi, kuid neist paljud on kutse tagasi lükanud. Põhjuseks on aeglane kompensatsioonide välja maksmine.

Riik lubas mullu kannatanutele 300 miljonit eurot valuraha, millest vaid 25 miljonit on tänaseks välja makstud. Kannatanule makstakse avanssi 2500-5000 eurot, ülejäänud summa tasub riik siis, kui kannatanu on saanud täiesti terveks, et hinnata paremini kahjumäära. Sophia Seco, Nice'i rünnaku ohvrite eestkõneleja ütleb, et see summa on mõningatele liiga väike, teised on õnnelikud, et üldse hüvitist saavad. „Siiski mitte ükski summa ei suuda tagasi tuua kadunud last,“ nentis Seco.

Uurimine kestab

Aasta hiljem pole rünnaku asjaolude uurimine lõppenud. 80 000 lehekülge materjali on kogutud kriminaaluurijatelt, pealtnägijatelt, digimaterjali ründaja sülearvutist ja mobiiltelefonist.

Jätkuvalt on puudu tõendatavad seosed ründaja Mohamed Lahouaiej-Bouhleli ning käsuahelaga Süürias või Iraagis ISISega, kuigi terrorirühmitus võttis vahetult pärast rünnakut juhtunu eest vastutse. Puuduvad asitõendid on põhjuseks, miks Lahouaiej-Bouhlel polnud varasemalt politsei radaril.

Üheksa kahtlusalust on jätkuvalt uurimise all seoses Lahouaiej-Bouhleli kaasaitamisega, näiteks relvadega varustamise eest.