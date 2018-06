Vastus Venemaalt Ilvesele: eestlasi pole nii palju olemaski, kui me Leningradi all sakslasi tapsime

President Toomas Hendrik Ilvesele, kes ütles Ukraina väljaandele Jevropeiska Pravda, et Venemaa võib Eesti ründamise korral ilma jääda isegi Omskist ja Tomskist, Peterburist rääkimata, vastas Venemaal tuntud kirjanik, blogija ja poliitikakommentaator Dmitri Putškov (Goblin), kelle sõnul on Ilvese avaldus naljakas.

„Kohe tuleb meelde tuntud luuletus „Loomad värisesid, minestusse langesid”. Härra Ilves on nii hirmuäratav, et kui kergitab kulmu, tardub kogu Venemaa õuduses. Geopoliitiline olukord näeb välja järgmine: Venemaa on elevant ja Euroopa on elevant. Ja need elevandid jooksevad aeg-ajalt teineteise juurde, kusjuures Euroopa elevant jookseb meie juurde, saab vastu päid ja jalgu ja pärast seda jooksevad elevandid tagasi Euroopasse: kes kuni Berliini, kes kuni Pariisini,” ütles Putškov Federalnoje Agentstvo Novosteile (FAN).

„Elevantide radade kõrval on aga hiirte urud ja üks neist hiirtest on Eesti. Ma ei taha kuidagi solvata ega haavata, aga need on täiesti võrreldamatud suurused. Kui hiir mõtleb, et võib kuidagi elevandile kahju teha, on see kõige sügavam eksiarvamus,” lisas Putškov.