Vastsündinuna röövitud tüdruk leiti üles 18 aastat hiljem

Ameerika Ühendriikides Florida Jacksonville'i haiglast vastsündinuna röövitud tüdruk leiti elusana Lõuna-Carolinast enam kui 18 aastat hiljem.

Kamiyah Mobley, kes rööviti 1998. aasta suvel, leiti vihje abil, vahendab uudistekanal BBC.

Lõuna-Carolina osariigi Walterboro maakonna ametnike sõnul võeti vahi alla 51-aastane Gloria Williams, kes oli kahtlustuse kohaselt aastatetaguse inimröövi taga.

Mobley, kes sai röövi järel uue nime, uskus, et Williams on ta ema.

Gloria Williams

Bioloogilist perekonda teavitati tüdruku leidmisest ja nad olid „elevil“. Ohver peab sellegipoolest ise otsustama, kas kohtub oma bioloogiliste vanematega. Keegi ei saa teda selleks enam kohustada, kuna ta on täiskasvanu.

Jacksonville politseijaoskonna teatel kinnitas DNA-analüüs Mobley identiteeti. Ta on „tavaline 18-aastane naine“, lisati reedel loo avalikuks tuleku järel.

Foto: Bob Mack, AP

Võimaliku aastatetaguse lapseröövi kohta saadi vihje eelmisel aastal organisatsiooni @MissingKids kaudu. Informaator kahtlustas nimelt, et Williams on sama naisterahvas, kes 18 aasta eest Jacksonville'i haiglast imiku röövis, ja saatis ametnikele võrdluseks foto.

Williams võeti reedel oma kodus vahi alla ja Mobleyt teavitati temaga juhtunust.

Loe veel

Williamsi kodu Foto: Russ Bynum, AP/Scanpix

Meditsiinitöötaja riietes Williams varastas kahtlustuse kohaselt kaheksa tunni vanuse imiku Jacksonville'i ülikooli haiglast 1998. aastal. Ta ütles Kamiyahi emale, et lapsel on palavik ja ta peab minema tüdruku tervislikku seisundit kontrollima. Ta lahkus ruumist ja põgenes koos lapsega haiglast. Hoolimata suurest meediakajastusest, ei suudetud last toona leida.