Väsinud rootslanna kutsus endale mägedesse järgi päästekopteri

Rootsi õhukiirabil ja päästjatel tuli sel nädalal minna appi mägironijale, kes otsustas hädas nende poole pöörduda. Teda vaevas väsimus.

Võimud said väljakutse Jokkmokki mägimaja lähedale reede hommikul, kui üks naine kurtis, et tal on raskusi kõndimise ja mäest alla saamisega, vahendab uudisteportaal The Local.

Kui kiirabi ja päästjad kohale jõudsid, tuli aga välja, et naine oli pelgalt väsinud ja lootsid nendega alla pääseda.

Kuna väsimus ei kujuta reaalselt ohtu elule ega tervisele, anti abielupaarile valida, kas nad lähevad mäest alla omal jõul või maksavad kopterisõidu eest. Nad olid nõus maksma 30 000 Rootsi krooni suuruse tasu ja nad sõidutati mäenõlvalt alla.

Kohaliku politsei pressiesindaja Marie Andresson tõdes, et tegemist ei ole sugugi esimese korraga, mil väsinud mägironijad mägipäästjate poole on pöördunud. Tema sõnul on nende töö aga aidata inimesi, kelle elu ja tervis on reaalselt ohus.

„Kui teil on toit kaasas ja katus pea kohal, siis ehk on mõistlikum veidi oodata, kuni teie jõud taastub,“ lausus ta.