Varssavi vastulöök: Macron on arrogantne ja üritab Euroopa Liitu lõhestada

Poola peaminister Beata Szydło andis laupäeval vastulöögi prantslaste president Emmanuel Macronile, öeldes, et ta on arrogantne ja üritab Euroopa Liitu lõhestada.

Szydło alustas oma mõnelõigulist avaldust, tuletades Emmanuel Macronile meelde, et Poolal on Euroopa Liidu tuleviku otsustamisel samapalju sõnaõigust, kui Prantsusmaal, kuna alusdokumentide kohaselt on ühendus võrdsete riikide liit. „Ma tuletan presidendile meelde, et Poola ja Prantsusmaa on Euroopa Liidu võrdsed liikmed,“ sõnas ta.

Peaminister lükkas seejärel ümber Macroni väite, justkui oleks Poola Euroopa Liiduga vaenujalal. „Me ei ole konfliktis ühegi liikmesriigi ega Euroopa Liiduga üldisemalt,“ märkis ta, jättes mainimata, et Euroopa Komisjon on ähvardanud riiki tõsiste sanktsioonidega seoses tema paremäärmusliku valitsuse jätkuvate jõupingutustega võtta kohtutelt sõltumatus.

„Ma soovitaksin president Macronil tegeleda oma koduste asjadega,“ lajatas Szydło seejärel. „Ehk oleks tal sellisel juhul võimalik jõuda ka meiega võrdväärsete majandustulemuste ja julgeolekutasemeni.“

Ka puudutas poolakate peaminister president Macroni kommetaari selle kohta, et Varssavi „ei ole täna määramas Euroopa tulevikku ega ole mõtestamas ka homset Euroopat“. „Euroopa tulevikku ei määra Prantsusmaa president ega ükski teine liider üksinda, vaid kõik selle kogukonna liikmed üheskoos,“ vastas Szydło ja lisas: „Ma soovitaksin presidendil olla leplikum ja mitte Euroopa Liitu lõhestada.“

Valitsusjuht lõpetas aga tõdemusega, et Macron on arrogantne, ja avaldas arvamust, et see tuleb noore liidri poliitilisest kogenematusest ja vähesest valitsemispraktikast. „Ma eeldan, et ta õpib oma vajakajäämistest ja on tulevikus vaoshoitum,“ lõpetas Szydło.

Emmanuel Macron tegi reedel oma Kesk-Euroopa ringreisil tavatult kriitilise avalduse, öeldes, et Varssavi isoleerib end ülejäänud Euroopast ning poolakad väärivad paremat.