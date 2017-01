Varssavi üritab veenda Merkelit piirama EL-i institutsioonide võimu

Poola peaminister Beata Szydlo ütles laupäeval, et tahab veenda Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit tema peatsel külaskäigul toetama Varssavi kava Euroopa Liidu reformimiseks.

Poola euroskeptiline ja konservatiivne Õiguse ja Õigluse (PiS) partei usub, et Euroopa Liidu kesksetel institutsioonidel on liiga palju võimu, ja tahab suurendada liikmesriikide valitsuste ja parlamentide rolli, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Szydlo sõnul tuleb Merkeli külaskäigul juttu Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisest, julgeolekust, reformiettepanekutest ja bloki olukorrast üldiselt.

„Ma nõustun, et tegemist on tõepoolest tähtsa visiidiga, arvestades, et käes on aeg, mil Euroopa Liit muutub ja on vaja reforme,“ ütles Szydlo kohalikule eraraadiokanalile RMF FM. „Me tahame uuendusi ja ma loodan, et liidukantsler Merkel on nende reformidega päri.“