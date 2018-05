Varssavi teatas Vene hübriidsõja võrgustike tabamisest

Julgeolekuameti ABW teatel suudeti Poolast tabada Vene naine, kelle eesmärk oli halvendada poolakate läbisaamist naabrite ukrainlastega.

Ameti pressiesindaja sõnul saadetakse „Jekaterina C” riigist välja õige pea. Veel neljalt inimeselt võeti määramata ajaks luba riiki siseneda, vahendab uudistekanal BBC.

Stanislaw Zaryn sisejulgeolekuametist ütles, et neutraliseeriti kaks venelaste hübriidsõja võrgustikku, kelle eemärk oli mõjutada poolakate avalikku arvamust viisil, et see kahjustab maa julgeolekut.

Alates 2014. aasta Krimmi sündmustest on poolakate julgeolekuamet taoliste mõjutamiskatsete pärast kõrgel valmisolekuastmel.

Zaryn ütles raadiousutluses, et ABW oli teadlik, et Venemaa ei ürita pelgalt „veenda Poola kodanikke astuma teatavate tegevust läbi oma kodumaa vastu, aga ka rahastab sellist tegevust, saamaks sellest kasu”,

Ta ei avaldanud täiendavat informatsiooni võrugstike tegevuste kohta, öeldes ainult, et nende eesmärk oli „sotsiaalselt ja poliitiliselt ärgitada poolakate vaenu ukrainlaste vastu, õõnestades kohalikku ajalookäsitlust, asendades selle venelaste narratiiviga”.