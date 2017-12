Värskes raamatus „Tagasi Vene võimu all” on juttu elust Venemaa naaberriikidelt hammustatud „vabariikides”

Homme peaks raamatupoodidesse jõudma Hans H. Luige ja Tiina Reinarti koostatud artiklite kogumik „Tagasi Vene võimu all. Patriotism ja segipaisatud elud hõivatud aladel”.

Raamatu annab välja kirjastus Hea Lugu ning selles on kasutatud Delfi ja sõltumatu internetiajakirja Spektr reporterite lugusid Donbassi niinimatatud rahvavabariikidest, Krimmist, Abhaasiast ja mujalt.

„Venemaal on väga hea nina, tunnetamaks, millist maatükki oma naabruses võiks kaosesse paisata ja siis "päästma" tõtata. Küllap on Kremlil olemas plaanid ka uuteks vallutusteks, juhul kui rahulolematus või mäss puhkeks näiteks Ida-Lätis või Narvas. Kirgi oleks ainult veidi tarvis õhutada, rahva sekka käputäis provokaatoreid külvata, ja olekski valmis uus Lõuna-Osseetia või Lugansk,” kirjutab Hans H. Luik oma eessõnas. „Seetõttu peaks Eesti ja Läti, aga ka Poola, Soome või Kasahstani inimestel olema õpetlik lugeda neid suurepäraste ajakirjanike värvikaid reportaaže, mis on kogutud nende kaante vahele. Mitte keegi pole nii eluliselt kirjeldanud inimeste argipäeva pärast padrunikestade koristamist uutes, Kremli soositud riigikestes.”

Raamatu teises osas on juttu sellest, mida võtavad Kremli tegevuse vastu ette lääneriigid, kelle ainus veretu relv on majandussanktsioonid.

Katkend raamatust:

„Oleme absoluutselt vabad!“

DRV-s on palju lapsikut solvumistunnet: „Meid ei märgata!“ Siit ka kuhjaga sündmusi, pühasid, üritusi, mida muu maailm kohalike ideoloogide meelest lihtsalt ei või ignoreerida. Isehakanud vabariigi eksistentsi koidikul olid need vangide marsid, seejärel hakati Ukraina näljahäda ohvrite mälestamise päevadel korraldama värvikaid toidumesse Lenini väljakul. Lõpuks avati 2016. aastal Donetskis uuesti ka sanktsioonide tõttu uksed sulgenud McDonald’si kiirtoidurestoranid.

See oli peaaegu riiklik programm: kolme kiirtoidukoha avamise ettevalmistusi valgustati põhjalikult kõigis meediakanalites ja videod uue kiirtoidurestorani pidulikust avamisest 16. juulil 2016 levisid ulatuslikult internetis. Restoraniketi uus nimi on DonMak; riiklik Donetski infoagentuur tsiteeris toidukohtade keti juhti Niina Runitšit, kes uhkusega teatas: „Toodangu maitse ja ka menüü on jäänud endiseks ja inimesed saavad võimaluse meie juurde tulles taas maitsta oma lemmikroogi!“

DonMaki keti toidukohti on Donetskis kolm, seal on pea kogu menüü tõepoolest hoolikalt taastatud ning tööstus- ja kaubandusminister sai li saks elektriveduri remondile Juzovski metallurgiatehases raporteerida Facebookis ka uue juustuvrapi müüki ilmumisest.

Donetsk on vaba litsentsidega seotud seadustest ja muudest autori- õigust puudutavatest tsivilisatsiooni „rudimentidest“. Siin on seda tunda igal pool ja see kutsub paljudes kohalikes esile demonstratiivse uhkustunde: „Oleme absoluutselt vabad!“

Lahkunud McDonald’si asemele tekkinud DonMakis on hinnatase pisut kõrgem kui naabruses asuvas Doni-äärses Rostovis töötavas McDonald’sis, kuid palju madalam kui Euroopas. Hamburger maksab 90 senti, juustuburger 1.20 eurot, kanavrapp 2.25 eurot. Hindu hoiab tagasi isehakanud vabariikides valitsev peamine defitsiit – raha defitsiit.

