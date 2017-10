Värskelt avaldatud dokumentides Kennedy mõrva kohta on juttu ka teisest tulistajast

USA presidendi John F. Kennedy tapnud endine merejalaväelane Lee Harvey Oswald tegutses ametlikel andmetel üksi, kui ta presidendi lahtise auto tagaistmel maha lasi. Hiljuti avaldatud dokumentides on juttu ka teisest tulistajast ja väidetavalt toetavad seda ka lahkamise andmed.

Sellest on juttu eriagent Manning C. Clementsi 1964. aastal saadetud memos, mis puudutab Oren Fenton Potito kõnet, vahendab Daily Star.

Potito näib olevat olnud kirikuõpetaja ning valgete ülemvõimu pooldanud poliitilise partei National States Rights Party (NSRP) võtmetähtsusega liige.

Memo järgi ütles Potito oma kõnes, et „”Peakirurgi raportis” mõrva kohta on öeldud, et esimene kuul sisenes presidendi kõrri aadamaõuna alt, mis näitab selgelt, et osales kaks isikut, kusjuures esimene lask tehti sillalt teiselt poolt parki, mis oli auto ees. Et seda edasi tõendada, ütles Potito, et presidendi auto tuuleklaasis oli kuuliauk.”

On juba olemas teooria, et teine lask tehti piirkonnast, mis jäi presidendi korteežist paremale.

Vandenõuteoreetikud väidavad, et Oswald, kes asus Texase õpikuhoidla hoone seitsmendal korrusel ja kasutas jalaväepüssi Carcano Model 91/38, ei oleks saanud sellise nurga all sellist surmavat lasku sooritada.

Avaldatud dokumentides näib olevat ka tõend selle kohta, et USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) tahtis panna avalikkust uskuma, et tulistajaid oli ainult üks.

1964. aasta Warreni raportis Kennedy mõrva kohta väitis FBI tollane direktor J. Edgar Hoover kindlalt, et ta ei ole näinud „tõendikübetki”, mis viitaks vandenõule.

Päeval kui Oswald tapeti, kaks päeva pärast Kennedy mõrva, väljendas Hoover aga muret, et avalikkus peaks uskuma, et Oswald oli ainus tulistaja.

Tollase peaprokuröri asetäitja Nicholas Katzenbachi sõnul ütles Hoover: „Asi, mille pärast mina mures olen, ja samuti on hr Katzenbach, on millegi avaldamine, et me saaksime avalikkust veenda, et Oswald on tegelik mõrvar.”

See ainult õhutab vandenõuteoreetikute usku, et Oswald ei tegutsenud üksi.