Vanuatu evakueerib purskevalmis vulkaani tõttu ühe saare 11 000 elanikku

Vaikse ookeani saareriigi Vanuatu võimud andsid korralduse Ambae saare täielikuks evakueerimiseks, sest seal asuv vulkaan ähvardab purskama hakata.

Vanuatu valitsuse esindaja Hilaire Bule ütles, et ministrid kohtusid eile ja otsustasid, et ei saa riskida inimeste eludega ja andsid seetõttu korralduse Ambae saare elanike kohustuslikuks evakueerimiseks. Saarel elab umbes 11 000 inimest, vahendab Associated Press.

Eelmisel nädalavahetusel tõsteti Manaro vulkaani aktiivsuse mõõdik tasemele neli ja esmaspäeval kuulutati välja hädaolukord. Esialgu liigutati vulkaani lähedal elavad inimesed saarel sellest kaugemale.

Bule sõnul viiakse elanikud lähimatele saartele.