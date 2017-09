Vanemad: Põhja-Koreas vangis olnud Otto Warmbier saabus USA-sse pimeda, kurdi, tõmbleva ja ulguvana

Põhja-Koreas vangis olnud USA tudengi Otto Warmbieri vanemad rääkisid telekanalile Fox News, et nägid Kim Jong-uni jõhkra režiimi piinamise tegelikkust: nende poeg oli kodumaalse saabudes pime ja kurt, purustatud hammastega ning tõmbles ja oigas kanderaamil, toru ninast väljas.

Ottot Ohiosse koju oodates säilitasid Fred ja Cindy Warmbier lootust, et USA arstiabiga õnnestub Ottot ravida. See optimism ei kestnud kaua, vahendab Fox News.

Otto viimaste päevade jooksul enne surma Cincinnati ülikooli meditsiinikeskuses selle aasta 19. juunil tema seisund ei muutunud.

Cindy rääkis saates „Fox & Friends“, et neile teatati, et enam kui aasta väidetavalt propagandaplakati varastamise eest Põhja-Korea hotellist vangis olnud Ottol on ajukahjustus.

„Niisiis, mida me kujutlesime, sest me oleme optimistid, oli, et Otto magab ja võib olla meditsiiniliselt esile kutsutud koomas, ja siis, kui arstid siin temaga tööd teevad ja ta saab parimat ravi ja armastust, tuleb ta sellest välja,“ rääkis Cindy esimeses intervjuus, mille vanemad pärast 22-aastase poja surma on andnud.

Reaalsus oli palju hullem, kui Warmbierid suutsid ette kujutada.

„Me kõndisime lennuki juurde, mootorid veel undasid, nad olid just maandunud… kui me jõudsime trapil poolele teele, kuulsime me seda ulguvat, tahtmatut, ebainimlikku häält,“ rääkis Fred. „Me polnud kindlad, mis see oli.“

Kui nad poega nägid, leidsid nad ta kanderaamil, tugevalt tõmblemas, kuuldavale toomas kohutavaid karjeid.

„Ottol oli paljaks aetud pea, tema ninast tuli välja toitmistoru, ta jõllitas tühjalt ruumi, tõmbles ägedalt,“ ütles Fred. „Ta oli pime. Ta oli kurt. Kui me teda vaatasime ja püüdsime teda lohutada, paistis, nagu oleks keegi võtnud paari tange ja tema alumised hambad ümber tõstnud.“

Põhja-Korea on eitanud Otto Warmbieri julma kohtlemist või piinamist, väites, et teda koheldi vastavalt sealsetele seadustele ja rahvusvahelistele standarditele.