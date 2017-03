Valitsuse vastu meelt avaldanud moskvalanna: tahaksin avaldada oma arvamust, aga neil sõnadel pole jõudu. Teistes riikides asuks valitsus kohe meiega dialoogi

Tuhanded inimesed tulid täna pärast korruptsioonipaljastust valitsusjuhi Dmitri Medvedevi vastu meelt avaldama kümnete linna tänavatele üle Venemaa. Võimud pidasid päeva jooksul kinni sadu inimesi, sh opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi, kelle raportist protestilaine alguse sai.

Mitmete erinevate linnade elanikud rääkisid vene Delfile, miks nad tänavale tulid ning mida nad protestides nägid ja kuulsid.

Tänaste rahutuste peamiseks organisaatoriks peetakse Venemaa opositsiooniliidrit Aleksei Navalnõid ja tema loodus asutust, mis üritab võidelda korruptsiooniga. Muu hulgas paljastas ta peaminister Dmitri Medvedjevi luksusliku eluviisi.

Täna toimunud meeleavaldused on viimase 25 aasta ühed suuremad ning mõistagi ei möödunud need rahulikult. Meelt avaldati 70-100 linnas, ametlik meedia meeleavalduse ei kajasta, kuid sõltumatud ajalehed on täis numbreid ja detaile.

Suurim meeleavaldus toimus Moskvas, kus tuli tänavatele kümneid tuhandeid protestijaid. Navalnõi võeti kinni ühena esimestest, politsei arreteeris ta siis, kui ta tuli välja metroost, astus paar sammu ning lehvitas protestijatele.

Nikita Nižni Novgorodist ütles, et tuli meelt avaldama varastamise vastu. "Autoriteetsel kohal olevad isikud ei tohiks varastada. Meedia suu suleti ja meil on väga vähe seetõttu infot varastamiste kohta. Muidugi keegi ei lõpeta seda tegevust, kui karistust ei järgne. Mina olen siin, et näidata, et meie ei peitu kuhugi ja loodame oma meeleavaldusele ka tulemust".

Nikita sõnul on ilmne, et taoline olukord Venemaal valitseb. "Miljonid, kui mitte miljardid dollarid on meil ebaseaduslikku raha. Siiski loodan ma, et asi kunagi paraneb".

Sergei, kes on pärit samuti Nižni Novgorodist ütles, et meeleavaldus oli hästi organiseeritud, ilma igasuguse vägivallata. "Isegi politsei käitud normaalselt, võitlust ei olnud".

Moskvalanna Anna tuli Delfile intervjuud andes just tagasi Tverilt, mitte päris sündmuste epitsentrist, kuid lähedalt. "Inimesed käitusid rahulikult, palju oli postreid ja plakateid. Tahaksin avaldada rohkemgi oma arvamust, aga neil sõnadel pole jõudu. Teistes riikides asuks valitsus kohe meiega dialoogi. Samas leian, et minu kohus on öelda, mida ma asjadest arvan," sõnas Anna.

Konstantin Sankt Peterburist arvabsamuti, et meeleavaldused tegelikult ei aita midagi muuta. "Samas olen rahul, et inimesed on hakanud ütlema, mida nad propagandast ja valedest arvavad".

Jevgeni aga leiab, et Sankt Peterburi üle tasub uhke olla. "Revolutsiooni häll ei vedanud meid alt. Milline jõuline meeleavaldus! Moskvalased said samuti kenasti hakkama, kuigi neil on politseiga keerulisem toime tulla kui mujal. Minu jaoks oli tänane meeleavaldus üllatus".