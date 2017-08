Välisminister Waszczykowski: EL ahistab ja diskrimineerib Poolat

Euroopa Komisjon ajab ahistamispoliitikat ja diskrimineerib Poolat, teatas Poola välisminister Witold Waszczykowski.

Viimane Brüsseli väljendatud mure Poola suhtes on ebaseaduslik uus pensioniseadus, mis võimaldab alates 1. oktoobrist naistel pensionile minna 60- ja meestel 65-aastaselt, vahendab Poola Raadio.

Brüsseli väitel on seadusega kehtestatud erinevad pensioniead meestele ja naistele sooline diskrimineerimine.

Waszczykowski sõnul on see süüdistus aga osa Euroopa Liidu ahistamis- ja Poola diskrimineerimise poliitikast.

Brüssel on süüdistanud Poolat ka kaitse all oleva Białowieża ürgmetsa ebaseaduslikus raiumises, õigusriigi õõnestamises ning allumatuses Euroopa Liidu sisserändajate ümberpaigutamise kokkuleppele.

Waszczykowski ütles, et ahistamine on rahaliselt motiveeritud, sest Poola on suur majandus ja mõned Euroopa Liidu riigid ei suuda taluda Poola tugevat turupositsiooni.

Waszczykowski sõnul tahab Prantsusmaa piirata ligipääsu oma turule, sest Pariis tunneb end ohustatuna Poola ehitajate, transpordifirmade ja kaupmeeste poolt.

Poolakad pakuvad kvaliteetset tööd, konkurentsivõimelist hinda ja nad ei lase end kõrvale tõrjuda, teatas Waszczykowski.