Välisminister: Valgevene on valmis oma rahuvalvajad Donbassi saatma

Valgevene on valmis saatma Donbassi oma rahuvalvajad, teatas Valgevene välisminister Uladzimir Makjei pressikonverentsil Moskvas.

„Kui on vaja, oleme me valmis välja panema vastava rahuvalvekontingendi, kui see on vastuvõetav kõigile huvitatud osapooltele, selleks, et osaleda rahuvalvealaste ülesannete täitmisel,” ütles Makjei, vahendab UNIAN.

Makjei teatas, et Valgevene on huvitatud, et Ukraina idaossa saabuks nii kiiresti kui võimalik rahu, stabiilsus ja vaikus.

Makjei tuletas meelde, et valmisolekust saata rahuvalvajad Donbassi rääkis Valgevene president Aljaksandr Lukašenka juba 2014. aastal.

Ukraina president Petro Porošenko pöördus 20. septembril ÜRO julgeolekunõukogu poole rahuvalvemissiooni paigutamiseks Donbassi kogu okupeeritud territooriumi ulatuses, kaasa arvatud piir.

Venemaa on teatanud, et täiemõõduline rahuvalveoperatsioon okupeeritud Donbassis ei ole vastuvõetav Minski kokkulepete vaatepunktist, ning nõuab, et rahuvalvajad peaksid baseeruma ainult eraldusjoonel, et tagada OSCE erivaatlusmissiooni julgeolek.

11. novembril teatas Ukraina välisminister Pavlo Klimkin, et Ukraina, USA ja Saksamaa on praktiliselt valmis saanud ÜRO resolutsiooniprojekti Donbassi rahuvalvemissiooni kohta.