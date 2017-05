Välisminister Tillerson: USA vähendab mõnede riikidega suheldes rõhuasetust inimõigustele

USA välisminister Rex Tillerson selgitas kolmapäeval oma personalile, kuidas tõlgendada president Donald Trumpi agendat „Ameerika kõigepealt“ välispoliitikas.

Mõned liitlased ja ka USA ametnikud on tõlgendanud Trumpi agendat „Ameerika kõigepealt“, mis seab USA huvid kodus ettepoole partneritest välismaal, ähvardusena maailmast tagasi tõmbuda, vahendab Reuters.

Tillerson ütles, et USA välispoliitika prioriteedid on eelmistel aastakümnetel veidi tasakaalust välja läinud, sest USA on olnud liiga keskendunud tõusvate majandustega majanduskoostöö ja kaubanduse edendamisele.

„Need on meie jaoks tõeliselt tähtsad suhted ja need on tõeliselt tähtsad liitlassuhted, aga me peame need tagasi tasakaalu viima,“ ütles Tillerson.

Samuti andis Tillerson märku, et USA vähendab rõhuasetust inimõigustele suhtlemises mõnede riikidega. Tillersoni sõnul jäävad USA väärtused püsivaks, aga poliitika võib kohanduda.

„Kui me seame liiga karmilt tingimuseks, et teised peavad omaks võtma väärtuse, milleni me oleme jõudnud oma pika ajaloo jooksul, tekitab see tõesti takistusi meie võimele edendada oma rahvusliku julgeoleku huve, oma majandushuve,“ ütles Tillerson.

Tillerson tegi ülevaate USA prioriteetidest üle maailma, puudutades Ida-Aasiat, Venemaad, Aafrikat ja läänepoolkera, kuid jättes välja Euroopa.

Põhja-Korea tuumaprogrammi kohta ütles Tillerson, et administratsioon on valmis kasutama niinimetatud teiseseid sanktsioone kolmandate riikide ettevõtete vastu, mis jätkavad ÜRO sanktsioonide vastaselt Pyongyangiga äriajamist.

Hiina kohta ütles Tillerson, et USA-l on suurepärane võimalus määratleda suhted selle supervõimuga järgmisteks aastakümneteks, ning ta tunneb, et selle vastu on suur huvi ka Hiina juhtkonnal.

Tillerson teatas, et ütles eelmisel kuul visiidil Moskvasse Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et USA-Vene suhted on madalaimas seisus pärast külma sõda.

„Ta ei vaielnud vastu,“ ütles Tillerson. „Ta kehitas õlgu ja noogutas nõusolekuks.“