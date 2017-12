Välisminister Tillerson selgitab: mida USA üldse praegu Põhja-Korealt ootab?

USA riigisekretär (välisminister) Rex Tillerson kinnitas eile, et suurriik on valmis Põhja-Koreaga tuumarelvastumise teema arutamiseks esimesel korral kohtuma ilma eeltingimusteta.

Tillerson lisas, et USA teeb kõik diplomaatilise lahenduse leidmiseks, aga vajadusel otsib lahendusi ka sõjaväeliselt.

"Kui rahumeelne lähenemine ebaõnnestub, siis pean seda oma isiklikuks läbikukkumiseks," ütleb ta.

USA eesmärk pikemas plaanis on veenda Põhja-Koread siiski tõestama, et nad on valmis relvastumise osas "lõdvaks läskma".

ÜRO poliitikaasjade osakonna juhataja Jeffrey Feltman külastas Põhja-Koread eelmisel nädalal ning leiab, et pinged tuleb ruttu lahendada, sest seis on ohtlik. Tema väitel aga sõjakas Aasia riik otseselt kõneluste jätkamist ei pakkunud.

Diktaator Kim Jong-un on avalikult lubanud Põhja-Korea maailma võimsaimaks sõjaliseks jõuks ja tuumariigiks muuta.