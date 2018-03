Välisminister Johnson: Suurbritannia võib sihikule võtta Putini korrumpeerunud lähikondlased

Suurbritannia välisminister Boris Johnson andis täna mõista, et Briti politsei võib sihikule võtta korrumpeerunud venemaalased, kes võlgnevad oma rikkuse sidemetele Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Tegemist oleks vastusammuga endise Vene agendi Sergei Skripali mürgitamisele Inglismaal.

Eile teatas Suurbritannia peaminister Theresa May, et riigist saadetakse välja 23 Vene diplomaati, vahendab Reuters.

Moskva eitab igasugust osalemist Skripali ja tema tütre Julia mürgitamises ja lubab vastusamme.

Briti valitsus on olnud parlamendiliikmete ja meedia surve all, et ta näitaks, et tegutseb Venemaa vastu karmilt. Mõnede ekspertide sõnul ei läinud reageering vaatamata retoorikale Putinile probleemide tekitamiseks piisavalt kaugele.

Johnson kaitses eile teatavaks tehtud meetmeid ja andis mõista, et võib tulla täiendavaid tagajärgi rikastele venemaalastele, kellel on Suurbritannias varasid.

„Mida inimesed tahavad näha, on see, et mõned väga rikkad inimesed, kes on otseselt seotud Vladimir Putiniga ... kelle rikkust saab seostada nende suhtega Vladimir Putiniga, võib olla, et õiguskaitseagentuurid, politsei suudab nende kohta anda seletamatu rikkuse määrused, tuua nad kohtu ette nende suurte korruptsioonitegude eest,” ütles Johnson teleintervjuus BBC-le.

Hiljem ütles Johnson BBC raadiole, et Suurbritannia rahvuslik kuritegevuse agentuur ja majanduskuritegude üksus uurivad laia hulka isikuid, kuid Johnson keeldus andmast nimesid või üksikasju, viidates õiguslikele kaalutlustele.