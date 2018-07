Välisministeerium: Venemaal on kõik võimalused alternatiivse interneti loomiseks

Venemaal on kõik võimalused alternatiivse interneti loomiseks, aga neid kasutatakse ainult kõige ebasoodsama stsenaariumi korral, teatas TASS-ile Venemaa välisministeeriumi uute väljakutsete ja ohtude osakonna direktor Ilja Rogatšov.

Rogatšov rõhutas, et Venemaa poliitika ei ole suunatud interneti isoleerimisele. „Selleni võib eelkõige viia meie lääne partnerite poliitika, topeltstandardite juurutamine,” ütles Rogatšov. „Kui nende topeltstandardite juurutamist jätkatakse, siis selles suhtes kõige ebasoodsama perspektiivi korral võib rääkida mingi paralleelinterneti loomisest.”

„Tehnilised, finants-, intellektuaalsed ja kõik ülejäänud võimalused selleks on olemas, aga ma ei arva, et keegi seda väga tahaks,” lisas Rogatšov, märkides, et praegu sellist eesmärki ei ole.

Rogatšov väljendas arvamust, et tegelikult on küberruumi tsensuur lääneriikides arenenud märksa rohkem kui Venemaal. „Nad kasutavad oma mehhanisme, aga see ei tähenda, et me ei peaks internetti "kinni katma" terroriaktide toimepanemisele üleskutsumise korral või isegi vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise raames,” ütles Rogatšov.

„Selles valdkonnas tuleb tegutseda nii, et kõigi partnerite nõuded rahuldataks maksimaalselt, aga mõned tegutsevad sihilikult teiste riikide kahjuks,” ütles Rogatšov.