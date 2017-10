Välisministeerium Kataloonias toimuva taustal: Eesti toetab Hispaania territoriaalset terviklikkust!

Kataloonia iseseisvusreferendum päädis täna vägivalla ja vahistamistega. Eesti välisministeeriumist öeldakse, et Eesti toetab seda, et Hispaania püsib ühtsena.

Maakeeli öeldes seda, et Kataloonia ei eralduks. "Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Oluline on, et kõik siseriiklikud küsimused lahendatakse kooskõlas Hispaania seadustega," seisab ministeeriumist Delfile läkitatud vastuses.

"Hispaania peab demokraatliku õigusriigina loomulikult tagama oma seaduste täitmise. Loodame aga, et täna vallandunud pinged ei jää kestma ning edaspidi liigutakse dialoogi ja vastastikuse mõistmise suunas."

Praegustel andmetel sai tänastes rahutustest viga 465 inimest. Jaoskonnad suletakse Eesti aja järgi kell 21.