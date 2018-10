Välismeedia: Barack Obama ning Hillary ja Bill Clintoni kodude postkastidest leiti lõhkekehad

www.DELFI.ee RUS

Bill ja Hillary Clinton Foto: Reuters, Scanpix

The Independent vahendab, et Bill Clintoni ja Hillary Clintoni New Yorgis asuva kodu juurest leiti kahtlane pakk, milles oli ilmselt lõhkekeha. Lisaks nende kodudele leiti The New York Timesi andmetel samasugune pakk ka eelmise USA presidendi Barack Obama postist.