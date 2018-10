Välismeedia: Barack Obama ning Clintonite kodude postkastidest leiti lõhkekehad. Kahtlane pakk taheti saata ka Valgesse Majja

Politsei andmetel on lõhkekeha sarnane sellele, mis leiti miljardärist filantroobi George Sorose New Yorgi kodu postkastist esmaspäeval. The New York Timesi andmetel avastati kahtlane pakk Clintonite posti skaneeriva tehniku poolt.

Arvatavalt lõhkekeha sisaldanud pakk avastati täna hommikul. Hetkel uurib FBI, millega on tegu. CNN vahendab, et kahtlane pakk leiti ka New Yorgis Time Warneri keskuses. Seal asub CNNi toimetus, inimesed evakueeriti hoonest. Üks kahtlane pakk oli adresseeritud ka Valgesse Majja, ent kontrolli käigus avastati see juba varem ehk reaalselt sinna ei jõudnud.

George Sorose kodu asub New Yorki äärelinnas. Talle saadetud lõhkeseadeldis oli ehitatud umbes 15-sentimeetrisesse torusse, mis oli täidetud plahvatusohtliku pulbriga. Pommisaatmise põhjused on jätkuvalt teadmata. Keegi vastutust selle eest võtnud ei ole.