Välisekspert Kristi Raik: Trumpi säutsud võivad viia sõjalise konfliktini

„Selge on see, et mingeid samme peab USA astuma, aga tuleks ka märkida, et tegelikult on USAl erinevait variante, kuidas Venemaad survestada,” ütles Raik ja tõi näitena majanduslikud sanktsioonid. Raiki sõnul on USA ka varem Venemaa puhul majanduslikke sanktsioone rakendanud ja sellega Eesti idanaabrite majandusele suurt kahju tekitanud.

Küll aga leidis Raik, et Trumpi tänane sõnavõtt on ka märguanne Venemaale. „Venemaad on nüüd USA poolt hoiatatud ja ka venelastel on võimalus reageerida nii, et vältida sõjalisse konflikti sattumist,” lisas ta.

Raik nentis, et siiski on ka Venemaa-poolsed sõnavõtud olnud pigem ähvardavad. „Siiski on oht, et Süürias kasvavad pinged veelgi ja tekib sõjaline konflikt USA ning Venemaa vahel.”

Laupäeval korraldati Süürias Ida-Ghoutas asuvas Douma linnas gaasirünnak. Meedikute andmeil hukkus rünnakus vähemalt 40 inimest. Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ja Lääs on süüdistanud rünnakus Süüria reziimi.

Loe veel

USA president Donald Trump nimetas nädalavahetusel Süüria presidenti Bashar al-Assadi „elajaks” ja taunis ka Süüria presidendi toetajat Vladimir Putinit.