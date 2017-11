Välisagendiks registreeritud Vene propagandakanal RT kaotas akrediteeringu USA kongressi juures

Vene riigi rahastatud televõrk RT jäi eile ilma akrediteeringust USA kongressi juures, sest USA justiitsministeerium sundis varem sel kuul RT-d end välisagendina registreerima.

„Loožide reeglid ütlevad selgelt, et uudiste tõendit ei saa välja anda ühelegi taotlejale, kellele annab tööd „mõni välisriigi valitsus või selle esindaja”. Registreerimisega välisagendina välisagentide registreerimise seaduse (FARA) alusel muutus RT võrgustik uudiste tõendi omamiseks sobimatuks,” öeldakse kirjas, mille saatis USA kongressi raadio- ja televisioonikorrespondentide loožide täitevkomitee RT America taga olevale produktsioonifirmale T&R Productions LLC, vahendab CNN.

Akrediteering Kapitooliumi mäele annab reporteritele suurema ligipääsu kongresmenidele kui on avalikkusel. See on sageli eelduseks ka teiste akrediteeringute, sealhulgas Valge Maja alalise akrediteeringu saamiseks.

RT-d mainiti jaanuaris avaldatud luurekogukonna raportis Venemaa katsete kohta mõjutada USA 2016. aasta presidendivalimisi.

RT „viib läbi strateegilist kommunikatsiooni Venemaa valitsuse heaks” ja „püüab mõjutada poliitikat ja õhutada USA-s rahulolematust”, öeldi raportis.

Loe veel

RT lasi alguses mööda välisagendiks registreerimise oktoobrikuise tähtaja ja püüdis USA justiitsministeeriumi vastavasisulise nõude vastu võidelda. T&R Productions LLC andis järele ja registreerus välisagendina justiitsministeeriumis 10. novembril.

Vastuseks kirjutas Venemaa president Vladimir Putin eelmisel nädalavahetusel alla seaduseparandustele, mis võimaldavad Venemaal välisriikide meediaväljaandeid välisagentidena registreerida.