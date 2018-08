Valimiskomisjon: Zimbabwe valitsev erakond võitis valimistel parlamendis enamiku kohti

Täna avaldatud ametlike tulemuste järgi võitis Zimbabwe parlamendivalimistel enamiku kohti valitsev erakond ZANU-PF.

Valimiskomisjoni tulemused näitavad president Emmerson Mnangagwa ZANU-PF-i suurvõitu 109 kohaga opositsioonilise Demokraatliku Muutuse Liikumise (MDC) 41 vastu. 58 koha kuuluvus ei ole veel välja kuulutatud, vahendab Reuters.

Parlamendis on 210 kohta ja ZANU-PF-il on vaja veel 30, et saada kahekolmandikuline enamus, mis võimaldaks soovi korral põhiseadust muuta.

Nelson Chamisa juhitud MDC võitis enamikus linnades, ZANU-PF domineeris aga maapiirkondades.

MDC süüdistas valimiskomisjoni eile valimistulemuste avaldamisega meelega viivitamises valitseva erakonna kasuks ja teatas rikkumistest.