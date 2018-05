Valgevene reageeris raevukalt vikerkaarelipule Briti saatkonna hoonel: samasooliste suhted on võltsid ega lähe läbi!

„Samasooliste suhete esindajad jäävad raevukalt oma seisukohtadele, vaatamata ühiskonnas kujunenud korrale ja traditsioonidele. Kuidas neid ka ei pöörataks, samasoolised suhted on võltsid. Võltsingu sisu on aga alati ühesugune – tõe väärtusetuks tegemine. LGBT-kogukond ja kogu see võitlus „oma õiguste” eest ning kogukonna päev ise – kõik see on võlts! Valgevene toetub perekonna ja abielu traditsioonilistele institutsioonidele. Aga selle kõrval oleme me võrdsel tasemel avatud kõigele kasulikule, vajalikule, progressiivsele: kõigele sellele, mis parandab valgevenelase elu ja aitab kaasa ühiskonna arengule tervikuna. Meie oleme ehtsa poolt, nemad ei lähe läbi!”

