Valgevene president Lukašenka rääkis vennaliku Ukraina võitlusest sõltumatuse eest

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka rääkis oma sõnavõtus teadustöötajate ja õppejõudude ees „vennaliku Ukraina“ võitlusest sõltumatuse eest.

„Meile on sõltumatus väga odavalt tulnud: kõik rahvad on sõdinud, täna sõdib meie vennalik Ukraina. Me ei tohi endale sõdimist lubada. Me oleme rahuarmastav rahvas. Tõenäoliselt on jumal meie ette asetanud need rasked ülesanded, et me tunneksime, mis tähendab sõltumatus. Sellest kõigest üle saada võime me ainult ühte koondudes. Ja jumal tänatud, meie sõltumatuse eest peetava võitluse peamine suund kulgeb läbi majanduse, mitte sõjalise sfääri, mitte poliitilise,“ ütles Lukašenka Valgevene riikliku uudisteagentuuri BELTA vahendusel.