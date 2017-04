Valgevene lastekodudest avastati näljasurma piiril vaimupuudega lapsed

Valgevene lastekodudest on avastatud surnuks nälgimise piiril ligi sada last ja noort, mis on kutsunud esile avalikkuse pahameele ja kriminaaljuurdluse.

Prokuratuur, arstid ja lastekodude töötajad on paljastanud, et tõsiselt alatoidetud noori on virelenud lastekodudes aastaid. Mõned teismelised kaalusid vaid 15 kilogrammi, kirjutab Guardian.

Valgevene võimud on alustanud juurdlust selle kohta, kuidas lapsed on sellisesse eluohtlikku seisundisse sattunud. Prokuratuuri teatel on nad hoolimatuse ja alatoitmise ohvrid ning mitme lastekodu direktorid on vallandatud.

Lastekodud on väitnud, et laste füüsiline nõrkus on psühholoogiliste probleemide tagajärg.

„Need lapsed ei ole kunagi kõndinud. Nad on pidevalt voodis. Neil ei ole lihaseid,“ ütles Tšerveni lastekodu direktor Ella Borissova. „Nende jalad on nahaga kaetud hambaorgid. Selline laps ei tõuse kunagi püsti ega kõnni enteraalsest toitmisest sõltumata. Seega on meie asutuse jaoks see, et see laps on puhas, kuiv, söödetud ja saab õigel ajal arstiabi, kõige tähtsam.“

Skandaal puhkes, kui ühe asjassepuutuva asutuse lastearst kutsus ajakirjanikud kajastama heategevuslikku jalgpallimatši orbudele eritoidu jaoks raha kogumiseks. Niinimetatud „enteraalne“ toit on mõeldud alakaalulistele patsientidele.

Fotod ühe Minski lastekodu lastest, kes on puhas luu ja nahk, internetiajakirjas Imena šokeerisid Valgevene rahvast. Imena kirjutas, et üks 20-aastane tüdruk kaalus 11,5 kilogrammi.

Kuidas see juhtunud on, pole selge. Mõned lastekodud väidavad, et lapsed lihtsalt ei kannata normaalset toitu, kuid enteraalse toidu jaoks, mis oleks võimaldanud juurde võtta, pole raha. Teised, nagu Borissova, ütlesid, et isegi enteraalse toitmisega ei saaks need lapsed normaalset füüsist.

„Ütleme nii … Need lapsed on meile toodud kogu eluks. Enamik neist anti ära kohe pärast sündi. Kõigil neil on piisav kaasasündinud vaimne puue koos halvatuse raske vormi või muude kaasasündinud patoloogiatega,“ ütles teise lastekodu asedirektor Marina Fedorentšik.

Kui lastekodud andsid lastele enteraalset toitu, oli seisundi paranemist märgata. Arst pidi aga selle ametlikult lastekodudele retseptiga välja kirjutama, et selleks raha antaks. See oli võimalik ainult pärast laste põhjalikku läbivaatust. Selle eest vastutavad haiglad ei pööranud aga tulevikuta lastele piisavalt tähelepanu. Kaasa ei aidanud ka bürokraatlikud takistused.

Ühe Minski lastekodu lastearst Aleksei Momotov püüdis koguda raha Facebookis. „Me püüdsime korraldada peo, aga kedagi ei tulnud kohale,“ ütles Momotov.

„Peamine seaduserikkumine oli see, et lapsed jäeti ilma vajalikust meditsiinilisest toidust mitte ainult Minski lastekodus, vaid ka teistes lastekodudes,“ teatas prokuratuur kohalikule meediale. Kaks direktorit vallandati ja kolmas sai noomituse.

Üks direktor Vjatšeslav Kilomovitš süüdistas olukorras laste enda vaimset seisundit. „Põhjus, miks nad kaalus juurde ei võta, ei seisne mitte alatoitluses, vaid nende psüühikas. Nad on ligipääsmatud, sest ei ole aju. Neil on hoopis teised protsessid,“ ütles Klimovitš.