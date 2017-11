Valgevene KGB: Minskis vahistatud ajakirjanik tunnistas üles töö Ukraina sõjaväeluure heaks

Valgevene riikliku julgeoleku komitee (KGB) poolt Minskis vahistatud Ukraina kodanik Pavlo Šaroiko tunnistas üles, et on Ukraina luure kaadritöötaja, teatas KGB ametlik esindaja Dmitri Pobjaržin.

„KGB vahistas 25. oktoobril agentuurilise aktsiooni käigus teolt tabades Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse kaadritöötaja Pavlo Šaroiko. Võttes arvesse tema töökogemusi Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse pressiteenistuse juhina määrati talle kattevarjuks Ukraina avalik-õigusliku rahvusliku teleraadiokompanii korrespondendi amet,” ütles Pobjaržin täna pressikonverentsil Minskis, vahendab Interfax.

Pobjaržini sõnul lõi Šaroiko Valgevene kodanikest agentuurvõrgustiku, mis täitis rahalise tasu eest tema ülesandeid luureiseloomuga tõendite kogumiseks sõjalis-poliitilises valdkonnas.

Šaroiko kohta on algatatud kriminaaljuurdlus paragrahvi 358 järgi (spionaaž). Ta on vahi all.

Valgevene KGB teatel on saadud veenvad tõendid Šaroiko seadusvastase tegevuse kohta, mis kahjustab Valgevene huve.

Pobjaržini sõnul on Šaroiko üles tunnistanud, et on Ukraina sõjaväeluure kaadritöötaja, kes tegutses kattevarju all. Pobjaržini teatel on Šaroiko polkovnik.

„Vahistatu kinnitas, et tema luuretegevuse koordineerimisega tegeles Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse töötaja Igor Skvortsov, kes tegutses Ukraina saatkonna nõuniku ametis Valgevenes. Diplomaatilise staatusega kokkusobimatu tegevuse eest on Skvortsov kuulutatud persona non grata’ks,” teatas Pobjaržin.