Valge Maja väitel Põhja-Koread hirmutama saadetud lennukikandja seilas hoopis vastassuunas

USS Carl Vinson Sunda väinas Foto: HANDOUT, U.S. Navy

Veidi üle nädala tagasi kuulutas Valge Maja, et USA lennukikandja saatmine Jaapani merele on tugev heidutussignaal Põhja-Koreale ning annab president Donald Trumpile valikuvõimalusi Pyongyangi provokatsioonidele vastamiseks. Probleem oli aga selles, et USS Carl Vinson ja veel kolm USA sõjalaeva olid sel hetkel teel vastassuunas, et võtta osa ühisõppustest Austraalia mereväega India ookeanil Koreast 5600 kilomeetrit kagus, kirjutab New York Times.