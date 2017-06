Valge Maja: USA tahab olukorda Süürias rahustada, aga jätab endale õiguse enesekaitsele

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles, et USA kaitseb oma huve Süürias ja teeb, mis saab, et hoida kommunikatsiooniliine Venemaa ja Süüriaga avatuna.

„Ja nii me peame tegema, mis suudame, et teha koostööd partneritega ja me kavatseme jätkata avatud kommunikatsiooniliini hoidmist venelastega,“ ütles Spicer esmaspäeval ABC Newsi vahendusel.

Spicer lisas, et USA tahab olukorda Süürias deeskaleerida, kuid jätab endale alati õiguse enesekaitsele.

„Vaenutegevuse eskaleerumine kõigi fraktsioonide poolt, kes seal tegutsevad, ei aita kedagi,“ ütles Spicer. „Ja nii tagades, et inimesed mõistavad, et kuigi me tahame olukorda deeskaleerida, peame me mõistma, et me jätame alati õiguse enesekaitsele.“

Venemaa kaitseministeerium nimetas USA tegevust varem rahvusvahelise õiguse tohutuks rikkumiseks ning teatas, et hakkab kohtlema USA juhitud koalitsiooni lennukeid Süürias Eufrati jõest läänes sihtmärkidena.

USA mereväe hävitaja tulistas enne seda pühapäeval alla Süüria sõjalennuki, mis heitis pomme Islamiriigi vastu võidelnud Süüria mässuliste jõududele.