Valge Maja: Trump võitis arbitraažiprotseduuri pornostaar Stormy Danielsi vastu

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sandersi sõnul võitis USA president Donald Trump arbitraažiprotseduuri pornonäitlejanna Stormy Danielsi vastu. Daniels oli päev varem Trumpi kohtusse kaevanud õiguse asjus nende „intiimsuhtest” avalikult rääkida.

Trumpi advokaat alustas eelmisel nädalal Danielsi vastu arbitraažiprotseduuri, et taotleda tõkendmäärust Danielsi vaikima sundimiseks ja Trumpi kaitsmiseks, öeldakse Danielsi hagis, vahendab Reuters.

Daniels (kodanikunimega Stephanie Clifford) on öelnud, et taotleb kohtult õigust rääkida vabalt oma suhtest Trumpiga, kartmata õiguslikke tagajärgi.

Danielsi hagi järgi on Trump ja tema advokaat Michael Cohen teinud jõupingutusi tema vaigistamiseks enam kui aasta.

Hagis väidetakse, et Trump ei kirjutanud alla vaikismiskokkuleppele, mille korraldas Cohen Danielsi suu väidetava suhte kohta kinni hoidmiseks. Trumpi allkirja puudumine muudab hagi järgi kokkuleppe õigustühiseks, mistõttu on Daniels vaba rääkima.

Danielsi suhe Trumpiga algas 2006. aasta suvel, veidi pärast seda, kui Trumpi naine Melania sünnitas nende poja Barroni, ja kestis 2007. aastani, väidetakse hagis.

„President on vastanud neile süüdistutele otseselt ja teinud väga hästi selgeks, et ükski neist väidetest ei ole tõsi,” ütles Sanders pressikonverentsil. „See kaasus on juba arbitraažis ja igal pool sellest edasi võidetud.”

Danielsi advokaat Michael Avenatti ütles, et Daniels on saanud Cohenilt ja teistelt ähvardusi, et teda ootab miljoni dollari suurune nõue, kui ta räägib pärast vaikimiskokkuleppe allkirjastamist midagi Trumpist.

„Minu klient tahab võimalust rääkida oma lugu, rääkida tõtt selle kohta, mis juhtus,” ütles Avenatti CNN-ile.

Cohen on öelnud, et maksis 2016. aasta oktoobris, veidi enne USA presidendivalimisi Danielsile omast taskust 130 000 dollarit. Danielsi hagis väidetakse, et see makse oli osa vaikimiskokkuleppest.