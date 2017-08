Valge Maja: Trump vanem lõi Trump noorema eksitava avalduse koostamisel kaasa, nagu iga isa teeks

Valge Maja teatas teisipäeval, et USA president Donald Trump osales avalduse koostamises, milles tema poeg Donald Trump Jr eitas, et tema kohtumine Vene advokaadiga oli seotud USA 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniaga. Hiljem osutus Trump Jr-i avaldus eksitavaks.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ütles pressikonverentsil, et Trump „kindlasti ei dikteerinud (avaldust), aga … ta lõi kaasa, andis soovituse, nagu iga isa teeks“, vahendab Reuters.

„Avaldus, mis tehti, oli tõsi ja selles avalduses ei olnud mingeid ebatäpsusi,“ ütles Sanders, kuigi Trump Jr-i hiljem avaldatud e-kirjad näitasid, et kohtumise teema oli arvatavalt kahjustav informatsioon Trump seeniori vastaskandidaadi Hillary Clintoni kohta.

Washington Post kirjutas esmaspäeval, et Trumpi nõuandjad arutasid avaldust Trump Jr-i ja Vene advokaadi kohtumise kohta ning jõudsid kokkuleppele, et Trump Jr peaks rääkima sellest tõepäraselt nii, et seda ei saaks hiljem ümber lükata, kui kõik detailid välja tulevad.

8. juulil Saksamaalt koju lennanud president muutis selle plaani ära ja „dikteeris personaalselt avalduse, milles Trump Jr ütles, et tema ja Vene advokaat arutasid peamiselt Vene laste adopteerimise programmi“ teatas Washington Post anonüümsetele allikatele viidates.

Trump Jr avaldas juulis e-kirjad, mis näitasid, et ta nõustus eelmisel aastal innukalt kohtuma naisega, kes, nagu talle öeldi, oli Venemaa valitsuse advokaat, kellel võis olla kahjustavat informatsiooni Clintoni kohta.